Коджакова Рахима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коджакова Рахима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

Добавил:

МУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Узденов Анзор

Рождение ребёнка
13.04.1984

Дочь: Узденова Амина

Отец ребёнка: Узденов Анзор

Рождение ребёнка
26.07.1986

Сын: Узденов Артур

Отец ребёнка: Узденов Анзор

Рождение ребёнка
08.02.1988

Сын: Узденов Темирлан

Отец ребёнка: Узденов Анзор

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