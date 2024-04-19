Коджакова Рахима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Узденов Анзор
Рождение ребёнка
13.04.1984
Дочь: Узденова Амина
Отец ребёнка: Узденов Анзор
Рождение ребёнка
26.07.1986
Сын: Узденов Артур
Отец ребёнка: Узденов Анзор
Рождение ребёнка
08.02.1988
Сын: Узденов Темирлан
Отец ребёнка: Узденов Анзор