McCord Carl "Curly" — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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McCord Carl "Curly"

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Место рождения

Clinton, Henry, Missouri, USA

Дата рождения

04.02.1915

Дата смерти

25.02.1986

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1915

Отец: Mccord Benjamin Mack

Мать: Mccord Cordelia

Clinton, Henry, Missouri, USA
Место жительства
24.01.1920
Место жительства
02.05.1930
Смерть
25.02.1986
Welch, Craig, Oklahoma, United States of America
Похороны
Неизвестно
Williams Timberhill Cemetery, Oklahoma, USA
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