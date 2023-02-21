McCord Carl "Curly"
Место рожденияClinton, Henry, Missouri, USA
Дата рождения04.02.1915
Дата смерти25.02.1986
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1915
Отец: Mccord Benjamin Mack
Мать: Mccord Cordelia
Clinton, Henry, Missouri, USA
Место жительства
24.01.1920
Место жительства
02.05.1930
Смерть
25.02.1986
Welch, Craig, Oklahoma, United States of America
Похороны
Неизвестно
Williams Timberhill Cemetery, Oklahoma, USA