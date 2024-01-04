Моисеева (Бывшева) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1932
Дочь: Просакова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Моисеев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
03.06.1940
Сын: Моисеев Вениамин Иванович
Отец ребёнка: Моисеев Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно