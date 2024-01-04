Моисеева (Бывшева) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Бывшева) Мария Андреевна

Место рождения

Вечкусы, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Вечкусы, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.03.1932

Дочь: Просакова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Моисеев Иван Яковлевич

Вечкусы, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
03.06.1940

Сын: Моисеев Вениамин Иванович

Отец ребёнка: Моисеев Иван Яковлевич

Вечкусы, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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