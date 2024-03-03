Карпов Деом? Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Деом? Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Карпов Василий Максимович

Мать: Ефросия

Смерть
Неизвестно
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