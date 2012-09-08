Иванова Алина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Алина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.2012

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.2012

Отец: Иванов Сергей Анатольевич

Мать: не указана

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