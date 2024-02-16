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Чернов Алексей Иванович

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Место рождения

Муранка

Дата рождения

18.03.1928

Дата смерти

27.05.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1928

Отец: Чернов Иван Николаевич

Мать: Чернова Пулькина Пелагея Петровна

Муранка
Бракосочетание
15.10.1953

Жена: Чернова Анна Михайловна

Бракосочетание
15.10.1953

Жена: не указана

село Муранка
Рождение ребёнка
28.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Чернова Анна Михайловна

Муранка
Смерть
27.05.1988
Муранка
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