Чернов Алексей Иванович
Место рожденияМуранка
Дата рождения18.03.1928
Дата смерти27.05.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1928
Муранка
Бракосочетание
15.10.1953
Жена: Чернова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
28.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Чернова Анна Михайловна
Муранка
Смерть
27.05.1988
Муранка