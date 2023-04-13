Селиванова Стефанида Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова Стефанида Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Селиванов Гаврила Алексеев

Отец ребёнка: Селиванов Алексей Егоров

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Селиванов Егор Алексеев

Отец ребёнка: Селиванов Алексей Егоров

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.06.1836

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Селиванов Алексей Егоров

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.10.1839

Сын: Селиванов Димитрий Алексеев

Отец ребёнка: Селиванов Алексей Егоров

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Любовь Алексеева

Отец ребёнка: Селиванов Алексей Егоров

Рождение ребёнка
1846

Сын: Селиванов Сергей Алексеев

Отец ребёнка: Селиванов Алексей Егоров

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Селиванов Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Селиванов Алексей Егоров

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
по переписи 1868г есть