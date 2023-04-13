Селиванова Стефанида Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Селиванов Гаврила Алексеев
Отец ребёнка: Селиванов Алексей Егоров
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Селиванов Алексей Егоров
Рождение ребёнка
16.06.1836
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Селиванов Алексей Егоров
Рождение ребёнка
11.10.1839
Сын: Селиванов Димитрий Алексеев
Отец ребёнка: Селиванов Алексей Егоров
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Любовь Алексеева
Отец ребёнка: Селиванов Алексей Егоров
Рождение ребёнка
1846
Сын: Селиванов Сергей Алексеев
Отец ребёнка: Селиванов Алексей Егоров
Рождение ребёнка
1850
Сын: Селиванов Алексей Алексеев
Отец ребёнка: Селиванов Алексей Егоров
Смерть
Неизвестно
по переписи 1868г есть