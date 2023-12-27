Романов Фёдор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиПосле 31.12.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 31.12.1911