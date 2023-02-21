Маркин Андриан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркин Андриан

Маркин Андриан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1892

Дочь: Царёва Мавра Андрияновна

Мать ребёнка: не указана

Вышгород
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин Андриянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин Андриянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрияновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрияновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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