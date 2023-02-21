Маркин Андриан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1892
Дочь: Царёва Мавра Андрияновна
Мать ребёнка: не указана
Вышгород
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркин Андриянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркин Андриянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андрияновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андрияновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно