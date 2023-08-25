(Батищева (Ягнюкова)) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Батищева (Ягнюкова)) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1918 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1918 ст.

Отец: Батищев Василий Галактионович

Мать: Ягнюкова Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
С 1937 по 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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