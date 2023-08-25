(Батищева (Ягнюкова)) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1918 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1918 ст.
Рождение ребёнка
С 1937 по 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно