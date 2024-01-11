Закирова (Хикматова) Марьям Хикматовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закирова (Хикматова) Марьям Хикматовна

Место рождения

д.Баргузино,Камско-Устьинский р-н РТ

Дата рождения

03.02.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1925

Отец: Хайруллин Хикмат

Мать: Хайруллина Хабибзялял

д.Баргузино,Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закиров Харис Закирович

д.Баргузино,Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
03.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закиров Харис Закирович

д.Баргузино,Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
04.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закиров Харис Закирович

д.Баргузино,Камско-Устьинский р-н РТ
Смерть
Неизвестно
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