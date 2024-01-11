Закирова (Хикматова) Марьям Хикматовна
Место рожденияд.Баргузино,Камско-Устьинский р-н РТ
Дата рождения03.02.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1925
Отец: Хайруллин Хикмат
Мать: Хайруллина Хабибзялял
д.Баргузино,Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
1953
д.Баргузино,Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
03.08.1959
д.Баргузино,Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
04.09.1962
д.Баргузино,Камско-Устьинский р-н РТ
Смерть
Неизвестно