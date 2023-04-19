Королева Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева Анна Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1874

Сын: Королев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Королев Александр Николаев

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Александр Николаев

Смерть
Неизвестно