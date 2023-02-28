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Ларионов Федор Иванович

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Место рождения

Панская Слобода, город Новоульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Панская Слобода, город Новоульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Покровская Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Ларионова Гликерия Алексеевна

Ильинское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
21.08.1895

Дочь: Грачева Вера Федоровна

Мать ребёнка: Ларионова Гликерия Алексеевна

Рождение ребёнка
09.06.1902

Дочь: Чебанова София Федоровна

Мать ребёнка: Ларионова Гликерия Алексеевна

Ильинское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Ларионова Гликерия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Леонид Федорович

Мать ребёнка: Ларионова Гликерия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Николай Федорович

Мать ребёнка: Ларионова Гликерия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Ларионова Гликерия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Александр Федорович

Мать ребёнка: Ларионова Гликерия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларионова Гликерия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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