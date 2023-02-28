Ларионов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Покровская Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Ларионова Гликерия Алексеевна
Рождение ребёнка
21.08.1895
Дочь: Грачева Вера Федоровна
Мать ребёнка: Ларионова Гликерия Алексеевна
Рождение ребёнка
09.06.1902
Дочь: Чебанова София Федоровна
Мать ребёнка: Ларионова Гликерия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Ларионова Гликерия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Леонид Федорович
Мать ребёнка: Ларионова Гликерия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Николай Федорович
Мать ребёнка: Ларионова Гликерия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Ларионова Гликерия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Александр Федорович
Мать ребёнка: Ларионова Гликерия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно