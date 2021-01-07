Файзулина Хария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 07.04.1928
Дата смерти07.01.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Файзулин Муса
Рождение ребёнка
19.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Файзулин Муса
Смерть
07.01.2021
Похороны
Неизвестно
Воронино Томск