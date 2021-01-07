Файзулина Хария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файзулина Хария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 07.04.1928

Дата смерти

07.01.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файзулин Муса

Рождение ребёнка
19.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файзулин Муса

Смерть
07.01.2021
Похороны
Неизвестно
Воронино Томск
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