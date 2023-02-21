Барсков Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсков Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1884 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Барсков Константин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барсков Матвей

Мать ребёнка: ?

Коурково, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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