Бухнер (Штезель) Екатерина Барбара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти26.06.1962
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Штезель Петр
Бракосочетание
24.11.1899
Рождение ребёнка
1900
Сын: Бухнер Петр
Отец ребёнка: Бухнер Петер Иоганнесович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Функ (Бухнер) Екатерина
Отец ребёнка: Бухнер Петер Иоганнесович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Остертаг (Бухнер) Мария
Отец ребёнка: Бухнер Петер Иоганнесович
Рождение ребёнка
23.12.1909
Сын: Бухнер Эдуард
Отец ребёнка: Бухнер Петер Иоганнесович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бухнер Феликс
Отец ребёнка: Бухнер Петер Иоганнесович
Рождение ребёнка
08.08.1914
Дочь: (Бухнер) Амалия
Отец ребёнка: Бухнер Петер Иоганнесович
Рождение ребёнка
06.03.1916
Дочь: (Бухнер) Анна
Отец ребёнка: Бухнер Петер Иоганнесович
Рождение ребёнка
01.08.1918
Сын: Бухнер Иоганнес
Отец ребёнка: Бухнер Петер Иоганнесович
Рождение ребёнка
02.07.1925
Сын: Бухнер Адольф
Отец ребёнка: Бухнер Петер Иоганнесович
Смерть
26.06.1962