Бухнер (Штезель) Екатерина Барбара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер (Штезель) Екатерина Барбара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

26.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Штезель Петр

Мать: Штезель (Мартель) Екатерина

Бракосочетание
24.11.1899

Муж: Бухнер Петер Иоганнесович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Бухнер Петр

Отец ребёнка: Бухнер Петер Иоганнесович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Функ (Бухнер) Екатерина

Отец ребёнка: Бухнер Петер Иоганнесович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Остертаг (Бухнер) Мария

Отец ребёнка: Бухнер Петер Иоганнесович

Рождение ребёнка
23.12.1909

Сын: Бухнер Эдуард

Отец ребёнка: Бухнер Петер Иоганнесович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бухнер Феликс

Отец ребёнка: Бухнер Петер Иоганнесович

Рождение ребёнка
08.08.1914

Дочь: (Бухнер) Амалия

Отец ребёнка: Бухнер Петер Иоганнесович

Рождение ребёнка
06.03.1916

Дочь: (Бухнер) Анна

Отец ребёнка: Бухнер Петер Иоганнесович

Рождение ребёнка
01.08.1918

Сын: Бухнер Иоганнес

Отец ребёнка: Бухнер Петер Иоганнесович

Рождение ребёнка
02.07.1925

Сын: Бухнер Адольф

Отец ребёнка: Бухнер Петер Иоганнесович

Смерть
26.06.1962

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