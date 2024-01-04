Хусяинов Рашит
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.195
Мать ребёнка: Кадрия
Рождение ребёнка
08.05.1955
д.Актуково, Краснооктябрьский район, Горьковская Область
Рождение ребёнка
24.10.1959
Сын: Хусяинов Шамиль
Мать ребёнка: Кадрия
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.02.1965
с. Уразовка Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кадрия
Смерть
Неизвестно