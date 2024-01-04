Хусяинов Рашит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусяинов Рашит

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

195 г.р.
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1959 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.02.195

Сын: Хусяинов Раис Рашитович

Мать ребёнка: Кадрия

Рождение ребёнка
08.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадрия

д.Актуково, Краснооктябрьский район, Горьковская Область
Рождение ребёнка
24.10.1959

Сын: Хусяинов Шамиль

Мать ребёнка: Кадрия

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадрия

с. Уразовка Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадрия

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадрия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадрия

Смерть
Неизвестно
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