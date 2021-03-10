Хананаев Манахим Баазович (Михаил Борисович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хананаев Манахим Баазович (Михаил Борисович)

Место рождения

г.Дербент, Дагестанская ССР

Дата рождения

14.10.1947

Дата смерти

10.03.2021

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Около 1920 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1947

Отец: Хананаев Бааз Исакович

Мать: Хананаева (Ягудаева) Авишаг Сави (Савиевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.03.2021
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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