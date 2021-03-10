Хананаев Манахим Баазович (Михаил Борисович)
Место рожденияг.Дербент, Дагестанская ССР
Дата рождения14.10.1947
Дата смерти10.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.03.2021
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно