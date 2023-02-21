Красулина (Балмашова) Матрона Феодотовна (Федотовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулина (Балмашова) Матрона Феодотовна (Федотовна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1860 ст.

Муж: Красулин Илия Авраамиевич

Рождение ребёнка
22.12.1860 ст.

Сын: Красулин Василий Ильич

Отец ребёнка: Красулин Илия Авраамиевич

Рождение ребёнка
18.04.1862 ст.

Сын: Красулин Александр Ильич

Отец ребёнка: Красулин Илия Авраамиевич

Рождение ребёнка
10.06.1863 ст.

Сын: Красулин Александр Ильич

Отец ребёнка: Красулин Илия Авраамиевич

Рождение ребёнка
02.07.1864 ст.

Дочь: Красулина Юлия Ильинична

Отец ребёнка: Красулин Илия Авраамиевич

Рождение ребёнка
30.07.1870

Дочь: Красулина Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Красулин Илия Авраамиевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Красулин Павел Ильич

Отец ребёнка: Красулин Илия Авраамиевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Красулина Зинаида Ильинична

Отец ребёнка: Красулин Илия Авраамиевич

Смерть
Неизвестно
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