Красулина (Балмашова) Матрона Феодотовна (Федотовна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1860 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1860 ст.
Отец ребёнка: Красулин Илия Авраамиевич
Рождение ребёнка
18.04.1862 ст.
Отец ребёнка: Красулин Илия Авраамиевич
Рождение ребёнка
10.06.1863 ст.
Отец ребёнка: Красулин Илия Авраамиевич
Рождение ребёнка
02.07.1864 ст.
Дочь: Красулина Юлия Ильинична
Отец ребёнка: Красулин Илия Авраамиевич
Рождение ребёнка
30.07.1870
Дочь: Красулина Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Красулин Илия Авраамиевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Красулин Павел Ильич
Отец ребёнка: Красулин Илия Авраамиевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Красулина Зинаида Ильинична
Отец ребёнка: Красулин Илия Авраамиевич
Смерть
Неизвестно