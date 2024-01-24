(Фролова) Екатерина Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.08.1881
Дочь: Наталья Федотовна
Отец ребёнка: Фролов Федот Филиппович
Рождение ребёнка
09.01.1885
Сын: Фролов Григорий Федотович
Отец ребёнка: Фролов Федот Филиппович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Фролов Федот Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно