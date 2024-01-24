(Фролова) Екатерина Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фролова) Екатерина Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1881

Дочь: Наталья Федотовна

Отец ребёнка: Фролов Федот Филиппович

Рождение ребёнка
09.01.1885

Сын: Фролов Григорий Федотович

Отец ребёнка: Фролов Федот Филиппович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Фролов Дмитрий Федотович

Отец ребёнка: Фролов Федот Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Федот Филиппович

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