Акулов Ефим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.01.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1953
Дочь: Первушина Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Акулова Устинья Ипатовна
Рождение ребёнка
04.08.1959
Мать ребёнка: Акулова Устинья Ипатовна
Рождение ребёнка
?.12.1961
Мать ребёнка: Акулова Устинья Ипатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Акулова Устинья Ипатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулова Устинья Ипатовна
Смерть
21.01.?