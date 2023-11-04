Акулов Ефим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулов Ефим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.01.?

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1953

Дочь: Первушина Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Акулова Устинья Ипатовна

Рождение ребёнка
04.08.1959

Сын: Акулов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Акулова Устинья Ипатовна

Рождение ребёнка
?.12.1961

Сын: Акулов Владимир Ефимович

Мать ребёнка: Акулова Устинья Ипатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулов Михаил Евимович

Мать ребёнка: Акулова Устинья Ипатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулова Устинья Ипатовна

Смерть
21.01.?
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