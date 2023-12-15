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Серов Алексей
Серов Алексей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Дата смерти
1916
Пол
Мужской
Отец
Серов Павел
Мать
Серова (Каранина) Анфия
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Серов Павел
Мать:
Серова Анфия
Смерть
1916
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