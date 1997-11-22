Самойленко (Гайчук) Кристина Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойленко (Гайчук) Кристина Акимовна

Место рождения

Повч, Житомирська область

Дата рождения

19.04.1941

Дата смерти

22.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1941

Отец: Гайчук Аким

Мать: Гайчук Домна Федосеевна

Повч, Житомирська область
Бракосочетание
С 1961 по 1962

Муж: Самойленко Владимир Александрович

Место жительства
С 1966 по 1967
Стальное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
09.12.1967

Дочь: Елена Владимировна

Отец ребёнка: Самойленко Владимир Александрович

Украина
Место жительства
1974
Многоводное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
Работала в колхозе
Образование
Неизвестно
Закончила 7 классов, дальше не пошла учится из-за того, что заботилась о матери
Смерть
22.11.1997
Многоводное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Похороны
Неизвестно
с. Стальное, Джанкойский район, АР Крым, Украина
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