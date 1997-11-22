Самойленко (Гайчук) Кристина Акимовна
Место рождения
Дата рождения19.04.1941
Дата смерти22.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1941
Отец: Гайчук Аким
Мать: Гайчук Домна Федосеевна
Бракосочетание
С 1961 по 1962
Место жительства
С 1966 по 1967
Стальное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
09.12.1967
Дочь: Елена Владимировна
Отец ребёнка: Самойленко Владимир Александрович
Украина
Место жительства
1974
Работа или профессия
Неизвестно
Работала в колхозе
Образование
Неизвестно
Закончила 7 классов, дальше не пошла учится из-за того, что заботилась о матери
Смерть
22.11.1997
Похороны
Неизвестно
с. Стальное, Джанкойский район, АР Крым, Украина