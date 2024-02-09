Григорий Варфоломеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1763 по 1764 ст.
Дата смерти1817 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1763 по 1764 ст.
Отец: Варфоломей Алексеевич
Мать: Мавра Никоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1788 по 1789 ст.
Сын: Пётр Григорьевич
Мать ребёнка: Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Илья Григорьевич
Мать ребёнка: Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Васса Ивановна
Смерть
1817 ст.