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Григорий Варфоломеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1763 по 1764 ст.

Дата смерти

1817 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1763 по 1764 ст.

Отец: Варфоломей Алексеевич

Мать: Мавра Никоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1788 по 1789 ст.

Сын: Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Смерть
1817 ст.

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