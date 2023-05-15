Пелипенко Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пелипенко Владимир
Мать: Пелипенко Дусия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелипенко Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пелипенко Наталья Николаевна
Смерть
Неизвестно