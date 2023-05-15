Пелипенко Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелипенко Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пелипенко Владимир

Мать: Пелипенко Дусия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пелипенко Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Пелипенко Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелипенко Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно