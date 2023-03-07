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Тананина Устинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1655 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Тананин Артемий (Ортюшка) Степанов

Отец ребёнка: Тананин Степан (Стенка) Спиридонов

Волково, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тананин Степан (Стенка) Спиридонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Волково, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710