Шабанова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1963
Рождение ребёнка
07.10.1982
Сын: Шабанов Евгений Тимофеевич
Отец ребёнка: Шабанов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
29.12.1987
Сын: Шабанов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Шабанов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
29.12.1987
Сын: Шабанов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Шабанов Тимофей Васильевич