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Шабанова Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1963

Отец: Юрласов Михаил Иванович

Мать: Юрласова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
07.10.1982

Сын: Шабанов Евгений Тимофеевич

Отец ребёнка: Шабанов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
29.12.1987

Сын: Шабанов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Шабанов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
29.12.1987

Сын: Шабанов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Шабанов Тимофей Васильевич

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