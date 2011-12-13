Маханова Ольга Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1924
Дата смерти13.12.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1951
Дочь: Ергунова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Ергунов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
04.04.1954
Дочь: Ергунова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Ергунов Михаил Александрович
Катав-Ивановск
Смерть
13.12.2011