Маханова Ольга Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маханова Ольга Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1924

Дата смерти

13.12.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1951

Дочь: Ергунова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Ергунов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
04.04.1954

Дочь: Ергунова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Ергунов Михаил Александрович

Катав-Ивановск
Смерть
13.12.2011