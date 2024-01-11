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Фахардинов Хасян

Место рождения

д.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Сейфуллов Фахардин

Мать: Магрифя

д.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1859

Сын: Хасанов Ханбик

Мать ребёнка: Шарифжамал

д.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарифжамал

Смерть
Неизвестно
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