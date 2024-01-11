Фахардинов Хасян
Место рожденияд.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Сейфуллов Фахардин
Мать: Магрифя
д.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1859
Сын: Хасанов Ханбик
Мать ребёнка: Шарифжамал
д.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарифжамал
Смерть
Неизвестно