Выходцева (Коркина) Екатерина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Коркин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1873
М. 18 Ж. 17
Рождение ребёнка
23.10.1873
Дочь: Параскева Космина
Отец ребёнка: Выходцев Косма Мисайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Выходцев Косма Мисайлов
Смерть
Неизвестно