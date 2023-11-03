Выходцева (Коркина) Екатерина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Коркина) Екатерина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Коркин Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1873

Муж: Выходцев Косма Мисайлов

М. 18 Ж. 17
Рождение ребёнка
23.10.1873

Дочь: Параскева Космина

Отец ребёнка: Выходцев Косма Мисайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Выходцев Косма Мисайлов

Смерть
Неизвестно
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