Шереметьева (Квятковская) Вера Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметьева (Квятковская) Вера Юрьевна

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

01.05.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
02.04.1978

Дочь: Донцова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Шереметьев Сергей Васильевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
06.03.1983

Дочь: Шмыкова Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Шереметьев Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачёв Валерий Иванович

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