Шереметьева (Квятковская) Вера Юрьевна
Место рождения
Дата рождения01.05.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1978
Дочь: Донцова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Шереметьев Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
06.03.1983
Дочь: Шмыкова Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Шереметьев Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно