Стародумова Федосья Иванова
Место рожденияпоч. Ситьма, Красноярская волость, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Ситьма, Красноярская волость, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Стародумов Иван Иванов
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753
Отец ребёнка: Стародумов Иван Иванов
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Стародумов Силла (?) Иванов
Отец ребёнка: Стародумов Иван Иванов
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762
Сын: Стародумов Василий Иванов
Отец ребёнка: Стародумов Иван Иванов
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762