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Стародумова Федосья Иванова

Место рождения

поч. Ситьма, Красноярская волость, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1724 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Ситьма, Красноярская волость, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Стародумов Иван Иванов

поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Стародумов Родион Иванов

Отец ребёнка: Стародумов Иван Иванов

поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Стародумов Силла (?) Иванов

Отец ребёнка: Стародумов Иван Иванов

поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762

Сын: Стародумов Василий Иванов

Отец ребёнка: Стародумов Иван Иванов

поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Иван Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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