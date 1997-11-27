Бандура Николай (Никита) Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.11.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бандура Терентий
Мать: Костричук Мария
Рождение ребёнка
29.01.1952
Дочь: Бандура Валентина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
01.05.1957
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Николаевна
Смерть
27.11.1997
Чернянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область