Бандура Николай (Никита) Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бандура Николай (Никита) Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.11.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бандура Терентий

Мать: Костричук Мария

Рождение ребёнка
29.01.1952

Дочь: Бандура Валентина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
01.05.1957

Сын: Бандура Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Николаевна

Смерть
27.11.1997
Чернянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
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