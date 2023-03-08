Суровнева (Башметова) Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1907
Дата смерти02.04.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1907
Отец: Башметов Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1925
Дочь: Парамонова Нина Даниловна
Отец ребёнка: Даниил Кузьмич Суровнев
В документах дата стояла 06 января 1926 года
Рождение ребёнка
26.01.1931
Отец ребёнка: Даниил Кузьмич Суровнев
Рождение ребёнка
15.11.1932
Сын: Суровнев Степан Данилович
Отец ребёнка: Даниил Кузьмич Суровнев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.1994
Химки, Химки, Московская область