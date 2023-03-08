Суровнева (Башметова) Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровнева (Башметова) Анастасия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1907

Дата смерти

02.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1907

Отец: Башметов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1925

Дочь: Парамонова Нина Даниловна

Отец ребёнка: Даниил Кузьмич Суровнев

В документах дата стояла 06 января 1926 года
Рождение ребёнка
26.01.1931

Сын: Суровнев Иван Данилович

Отец ребёнка: Даниил Кузьмич Суровнев

Рождение ребёнка
15.11.1932

Сын: Суровнев Степан Данилович

Отец ребёнка: Даниил Кузьмич Суровнев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Кузьмич Суровнев

Смерть
02.04.1994
Химки, Химки, Московская область