Обыденова (Истомина) Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обыденова (Истомина) Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

07.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1936

Сын: Обыдёнов Александр Иванович

Отец ребёнка: Обыденов Иван Федорович

Рождение ребёнка
01.02.1938

Дочь: Манахова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Обыденов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Обыденов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обыденов Иван Федорович

Смерть
07.10.1976
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