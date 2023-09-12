Обыденова (Истомина) Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти07.10.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1936
Сын: Обыдёнов Александр Иванович
Отец ребёнка: Обыденов Иван Федорович
Рождение ребёнка
01.02.1938
Дочь: Манахова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Обыденов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Обыденов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.1976