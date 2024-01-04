Павлов Федосей Федосеевич
Место рождения
Дата рождения26.03.1904
Дата смерти11.07.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1904
Рождение ребёнка
13.02.1928
Сын: Павлов Григорий Федосеевич
Мать ребёнка: Павлова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
04.06.1929
Мать ребёнка: Павлова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Федосеевна
Мать ребёнка: Павлова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Федосеевна
Мать ребёнка: Павлова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Михаил ? Федосеевич
Мать ребёнка: Павлова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Павлова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Анна Алексеевна
Смерть
11.07.1982
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область