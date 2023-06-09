Худяков Илларион Иванович
Место рождения
Дата рождения24.11.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 12.08.1941 по 26.02.1964
Призыв на военную службу
12.08.1941
Маслянинский РВК, Новосибирская обл
Военная награда
Неизвестно
Орден Красной Звезды 10.10.1943г Орден Красной Звезды 11.09.1944г Орден Отечественной войны II степени 25.04.1945г Медаль " За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг 09.05.194... Показать все
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
подполковник,майор,капитан,ст.лейтенант
Смерть
Неизвестно