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Худяков Илларион Иванович

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Место рождения

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

24.11.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Военная служба
С 12.08.1941 по 26.02.1964
Призыв на военную службу
12.08.1941
Маслянинский РВК, Новосибирская обл
Военная награда
Неизвестно
Орден Красной Звезды 10.10.1943г Орден Красной Звезды 11.09.1944г Орден Отечественной войны II степени 25.04.1945г Медаль " За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг 09.05.194... Показать все
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
подполковник,майор,капитан,ст.лейтенант
Смерть
Неизвестно