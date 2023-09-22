Вавилин Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилин Савелий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1854

Дочь: Чернинькова Евдокия Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1859

Дочь: Вавилина Домна Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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