Кальченко Иоанн Исидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
02.02.1891
Дочь: Кальченко Анна (Ивановна)
Мать ребёнка: Кальченко Мария Артемиевна
Рождение ребёнка
01.05.1897
Сын: Кальченко Макарий (Иванович)
Мать ребёнка: Кальченко Мария Артемиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кальченко Платонида (Ивановна)
Мать ребёнка: Кальченко Мария Артемиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно