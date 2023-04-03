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Кальченко Иоанн Исидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Кальченко Исидор Александрович

Мать: Кальченко Параскева Иоановна

Рождение ребёнка
02.02.1891

Дочь: Кальченко Анна (Ивановна)

Мать ребёнка: Кальченко Мария Артемиевна

Рождение ребёнка
01.05.1897

Сын: Кальченко Макарий (Иванович)

Мать ребёнка: Кальченко Мария Артемиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кальченко Платонида (Ивановна)

Мать ребёнка: Кальченко Мария Артемиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальченко Мария Артемиевна

Смерть
Неизвестно