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Шобанова Дарья Валерьевна
Шобанова Дарья Валерьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.12.1995
Пол
Женский
Отец
Шобанов Валерий Прокопьевич
1953 г.р.
Мать
Шобанова (Прошина) Елена Николаевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1995
Отец:
Шобанов Валерий Прокопьевич
Мать:
Шобанова Елена Николаевна
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