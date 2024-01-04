Лашкевич Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лашкевич Людмила Анатольевна

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Место рождения

Линц

Дата рождения

08.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1942

Отец: Лашкевич Анатолий Андреевич

Мать: Лашкевич Лидия Андреевна

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