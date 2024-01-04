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Лашкевич Людмила Анатольевна
Лашкевич Людмила Анатольевна
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Древо
Место рождения
Линц
Дата рождения
08.02.1942
Пол
Женский
Отец
Лашкевич Анатолий Андреевич
1915 г.р.
Мать
Лашкевич (Галатова) Лидия Андреевна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1942
Отец:
Лашкевич Анатолий Андреевич
Мать:
Лашкевич Лидия Андреевна
Линц
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