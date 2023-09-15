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Швецова Александра

Место рождения

Закромский Хутор, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Закромский Хутор, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швецов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Швецов Михаил

Закромский Хутор, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швецова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Швецов Михаил

Закромский Хутор, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швецова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Швецов Михаил

Закромский Хутор, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швецов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Швецов Михаил

Закромский Хутор, Кромской муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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