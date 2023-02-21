Михаил Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смерти1727
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1665
Отец: Иван
Мать: не указана
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Сумпакова Феодосия Михайлова
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Михаилов несколько, но по возрасту подходит только один в отцы, в 1710 есть Федосья, она на 10 лет старше
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Иванова
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
1727
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана