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Михаил Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

1727

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1670 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Иван

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1705

Дочь: Сумпакова Феодосия Михайлова

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Михаилов несколько, но по возрасту подходит только один в отцы, в 1710 есть Федосья, она на 10 лет старше
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Иванова

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
1727
Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
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