Зломанов Степан Константинов
Место рожденияд. Шевелева
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Зломанов Константин Семенов
Мать: Ульяна Яковлева
д. Шевелева
Рождение ребёнка
05.04.1912
Дочь: Анастасия Степанова
Мать ребёнка: Зломанова Иулиания Мтхайлова
д. Шевелева
Рождение ребёнка
12.08.1913
Сын: Зломанов Александр Степанов
Мать ребёнка: Зломанова Иулиания Мтхайлова
д. Шевелева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно