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Зломанов Степан Константинов

Место рождения

д. Шевелева

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Зломанов Константин Семенов

Мать: Ульяна Яковлева

д. Шевелева
Рождение ребёнка
05.04.1912

Дочь: Анастасия Степанова

Мать ребёнка: Зломанова Иулиания Мтхайлова

д. Шевелева
Рождение ребёнка
12.08.1913

Сын: Зломанов Александр Степанов

Мать ребёнка: Зломанова Иулиания Мтхайлова

д. Шевелева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зломанова Иулиания Мтхайлова

Смерть
Неизвестно
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