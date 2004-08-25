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Шахова Мария Александровна
Шахова Мария Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.08.2004
Пол
Женский
Отец
Шахов Александр Александрович
1974 г.р.
Мать
Васенина Елена Александровна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.2004
Отец:
Шахов Александр Александрович
Мать:
Васенина Елена Александровна
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