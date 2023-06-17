Шаяхметов Минниахмет Шаяхметович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1903
Дочь: Садыкова Минтуташ Минниахметовна
Мать ребёнка: Шаяхметова Шахида Ямалетдинова
Балышлы, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно