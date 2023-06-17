Шаяхметов Минниахмет Шаяхметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаяхметов Минниахмет Шаяхметович

Шаяхметов Минниахмет Шаяхметович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1903

Дочь: Садыкова Минтуташ Минниахметовна

Мать ребёнка: Шаяхметова Шахида Ямалетдинова

Балышлы, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно