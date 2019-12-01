Шарипова Амина Раифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипова Амина Раифовна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

01.12.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.2019

Отец: Шарипов Раиф Тимерханович

Мать: Шарипова Дарья Сергеевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
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