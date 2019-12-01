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Шарипова Амина Раифовна
Шарипова Амина Раифовна
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Место рождения
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Дата рождения
01.12.2019
Пол
Женский
Отец
Шарипов (Хафизов) Раиф Тимерханович
1991 г.р.
Мать
Шарипова (Супрунович) Дарья Сергеевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.2019
Отец:
Шарипов Раиф Тимерханович
Мать:
Шарипова Дарья Сергеевна
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
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