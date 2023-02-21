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Бондаренко Александра Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1906

Дочь: Заплатная Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Бондаренко Кирилл Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.01.1908

Дочь: Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: Бондаренко Кирилл Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.03.1911

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Бондаренко Кирилл Иванович

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Кирилл Иванович

Смерть
Неизвестно
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