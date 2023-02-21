Бондаренко Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1906
Дочь: Заплатная Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Бондаренко Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1908
Дочь: Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: Бондаренко Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1911
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Бондаренко Кирилл Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно