Кормилицын Иван
Место рожденияЧувашия, Порецкий район
Дата рождения11.09.1929
Дата смерти03.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1929
Отец: Кормилицын Яков
Мать: Кормилицына Анна
Чувашия, Порецкий район
Рождение ребёнка
13.05.1954
Сын: Кормилицын Николай
Мать ребёнка: Кормилицына Галина
Рождение ребёнка
11.07.1963
Дочь: Широкова Татьяна
Мать ребёнка: Кормилицына Галина
Смерть
03.08.2018
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Анастасово, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия