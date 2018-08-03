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Кормилицын Иван

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Место рождения

Чувашия, Порецкий район

Дата рождения

11.09.1929

Дата смерти

03.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1929

Отец: Кормилицын Яков

Мать: Кормилицына Анна

Чувашия, Порецкий район
Рождение ребёнка
13.05.1954

Сын: Кормилицын Николай

Мать ребёнка: Кормилицына Галина

Коровино, Порецкий район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
11.07.1963

Дочь: Широкова Татьяна

Мать ребёнка: Кормилицына Галина

Коровино, Порецкий район, Чувашская Республика
Смерть
03.08.2018
Коровино, Порецкий район, Чувашская Республика
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Анастасово, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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