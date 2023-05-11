Кропус (Кропус) Матрона Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.01.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Матвиенко Анисья Яковлевна
Отец ребёнка: Кропус Яков
Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Антонова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Кропус Яков
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Федорова / Лебедева Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Кропус Яков
Польша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кропус Яков
Смерть
19.01.1914
Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область