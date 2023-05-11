Кропус (Кропус) Матрона Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропус (Кропус) Матрона Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.01.1914

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Матвиенко Анисья Яковлевна

Отец ребёнка: Кропус Яков

Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Антонова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Кропус Яков

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Федорова / Лебедева Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Кропус Яков

Польша
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропус Яков

Смерть
19.01.1914
Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область